Météo exécrable – «Après le Covid, on n’avait pas besoin de ça!» La décrue du lac de Neuchâtel a enfin commencé. Mais elle sera lente et les acteurs touristiques disent leurs inquiétudes et leur ras-le-bol. Sébastien Galliker , Frédéric Ravussin

Suite aux intempéries, le camping d’Yverdon s’est retrouvé sous l’eau et a dû être évacué à 60%. JEAN-PAUL GUINNARD

Yverdon-les-Bains n’a jamais si bien porté son nom. Mais le chef-lieu nord-vaudois s’en serait volontiers passé. Lundi matin, alors que le soleil avait chassé la pluie depuis 48 heures – mais que la bise soufflait encore à une vingtaine de kilomètres/heure, rejetant les eaux du lac de Neuchâtel contre ses rives -, la cote de ce dernier atteignait 430,73 mètres. Un record. «C’est 29 centimètres de plus qu’en mai 2015. On avait alors parlé de crue centennale. C’était il y a six ans», glisse le syndic Pierre Dessemontet.

