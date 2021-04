Climat en Suisse – Après le gel, la sécheresse La pluie a manqué en février et en mars. Les agriculteurs sont inquiets. Caroline Zuercher

Un incendie s’est déclaré mardi au bas de la forêt de Chaumont (NE). Ses causes ne sont pas connues. FB/VILLE DE NEUCHÂTEL

Ce mardi, un incendie s’est déclaré au bas de la forêt de Chaumont (NE). Sur Facebook, la Ville de Neuchâtel précise qu’une surface d’environ 1 à 1,5 hectare a été calcinée et que, pour l’heure, les causes ne sont pas connues.

Elle ajoute que, depuis mars, il n’y a presque pas eu de pluie dans la région. Moralité: «Il faut veiller, en se promenant en forêt, à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’une torrée se transforme en incendie!»

«Le risque d’incendie est de degré 2 dans le canton de Neuchâtel et même 3 dans le Haut-Valais.» Aude Untersee, prévisionniste et météorologue à MétéoSuisse

«Le risque d’incendie est de degré 2 dans le canton de Neuchâtel et même 3 dans le Haut-Valais, explique Aude Untersee, prévisionniste et météorologue à MétéoSuisse. Cela traduit la sécheresse que nous connaissons actuellement et qui fait suite à une période prolongée sans précipitations sur le plateau suisse.»

La météorologue donne plus de précisions. Par rapport à la norme (période de référence 1991-2020), l’hiver a été plutôt arrosé à Genève. Mais le déficit en eau du sol a fortement augmenté à partir de mi-février. Et si la Suisse a enregistré des précipitations supérieures aux moyennes en janvier, elle est depuis au régime sec. «Les mois de février et mars ont connu un déficit considérable de précipitations.»

Cette carte montre les anomalies de précipitations du mois de mars 2021 par rapport à la norme de 1981 à 2010. L’échelle à droite indique l’écart en pourcentage des précipitations entre ces deux périodes. Les zones brunes et jaunes enregistrent donc un déficit par rapport aux années de référence. MétéoSuisse

La situation préoccupe également Claude Baehler, agriculteur bio et président de Prométerre: «Le gel a déjà engendré un stress énorme pour les cultures. Celui lié au manque d’eau risque maintenant de débuter. Cela va effectivement générer des problèmes.» Il donne l’exemple des herbages: «Leur croissance a été bloquée par le gel et ils ne peuvent plus repousser en raison de la sécheresse.»

«Le gel a déjà engendré un stress énorme pour les cultures. Celui lié au manque d’eau risque maintenant de débuter.» Claude Baehler, agriculteur bio et président de Prométerre

Selon Claude Baehler, toute la question est de savoir si ce manque d’eau va durer. «Si c’était le cas, ce serait dramatique… Mais on ose espérer que la situation va évoluer favorablement. La nature a cela d’extraordinaire qu’elle peut se montrer extrême un jour, puis de nouveau conciliante. Ce qui permet de rattraper les choses.»

Les agriculteurs avertissent toujours plus souvent qu’ils manquent d’eau? Normal, répond Aude Untersee. Graphiques à l’appui, elle nous montre que la durée des périodes sèches au printemps a été multipliée par deux à Genève entre 1960 et 2020, et par près de 2,5 à Payerne.

