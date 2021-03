Élections communales 2021 – Après le match aller amical, Morges va devoir muscler son jeu Au terme d’une campagne marquée par un fair-play exacerbé et aucun élu au premier tour, tous les partis se disent qu’une occasion en or de remporter le second tour leur tend les bras. Julien Lambert

Les candidats PLR Jean-Jacques Aubert, Mélanie Wyss et Laurent Pellegrino ont réussi à provoquer un ballottage général en mettant à mal la majorité de gauche en place. Il s’agit désormais de faire les bonnes alliances pour le second tour. Marius Affolter

0-0, balle au centre! À l’annonce des résultats sur le perron de l’Hôtel de Ville, dimanche à 17 heures, tous les partis semblaient arriver à la même conclusion: celle d’avoir l’impression de sortir vainqueur de ce premier tour malgré la domination de l’alliance rose-verte qui s’est taillé la part du lion en plaçant tous ses candidats aux cinq premiers rangs.

À droite, on se réjouit avant tout de ce ballottage général. «Nos candidats ont réalisé d’excellents scores et talonnent ceux de la gauche, qui n’a pas réussi à obtenir la majorité malgré la coalition entre les Verts et le PS, estime Baptiste Müller, chef de campagne du PLR. La situation est idéale pour la suite. Nous ne pouvions pas vraiment espérer mieux.»