Vidéo compromettante – Après le «palais» de Poutine, la «mine d’or» de Loukachenko Un documentaire mis en ligne par l’opposition affirme que le style de vie luxueux du président biélorusse est financé par la corruption. Yannick Van Der Schueren

La vidéo mise en ligne sur YouTube le 8 mars a déjà été visionnée près de 4 millions de fois. KEYSTONE

«Loukachenko. Goldmine». Après le chef du Kremlin, c’est au tour de l’autocrate biélorusse de faire le buzz sur la Toile. Selon le documentaire mis en ligne le 8 mars sur le même mode opératoire que l’opposant russe Alexeï Navalny en janvier, le train de vie dispendieux d’Alexandre Loukachenko serait sponsorisé par la corruption.

Cette enquête réalisée par le blogueur biélorusse Stsiapan Putsila, exilé en Pologne, cartonne sur YouTube. Elle a déjà été visionnée près de 4 millions de fois depuis sa publication sur la chaîne Telegram NEXTA Live, qui coordonne en partie le mouvement de protestation qui fait rage dans l’ancienne république soviétique depuis six mois. Toutes ces affirmations se fondent sur des documents et des témoignages de journalistes et de fonctionnaires anonymes de l’administration, explique l’auteur, âgé de 22 ans, en guise d’introduction.