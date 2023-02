De l’argent plutôt que du matériel – Après le séisme, soirée de soutien pour le Kurdistan La catastrophe du 6 février a fortement touché la communauté kurde. Des organisations lèvent des fonds jeudi soir à Lausanne pour soutenir la région. Mathias Délétroz

Mercredi, à Kahramanmaras (sud de la Turquie), des secouristes continuaient de déblayer les décombres à la recherche de personnes disparues suite au séisme. AP Photo/Hussein Malla

Une soirée caritative d’information se tiendra jeudi soir à Pôle Sud, à Lausanne, en faveur du Croissant-Rouge du Kurdistan (CRK-CH). Au programme de cet événement organisé par quatorze organisations des milieux kurdes et de la gauche vaudoise, des témoignages en direct du terrain, dont celui de l’ancien maire de Diyarbakır, fortement touchée par le séisme. Le CRK-CH, actif depuis trente ans, enverra les fonds récoltés à des associations partenaires en Turquie.

L’argent, plus utile que le matériel

«Le Croissant-Rouge du Kurdistan en Allemagne a déjà envoyé un million d’euros en soutien aux victimes du séisme, au nom de ses douze sections européennes, explique Valérie, chargée de projet du CRK-CH. L’expérience nous a montré que l’argent est plus facile à gérer et plus utile que le matériel. Certains camions envoyés ces derniers jours ont été bloqués à la frontière par Ankara. Le temps d’arriver, les aliments peuvent périmer et les objets devenir inutiles.»

«Il est nécessaire d’adopter une approche plus locale afin de mieux intégrer les minorités nationales dans la réponse humanitaire.» Karl Blanchet, directeur du Centre d’études humanitaires Genève

Karl Blanchet, directeur du Centre d’études humanitaires Genève, confirme: «La solidarité et l’énergie des derniers jours pour l’envoi de matériel sont fantastiques. Mais l’argent permet de mieux répondre aux besoins sur place et de planifier la suite: on en a besoin pour reconstruire.»

Un focus sur les Kurdes

Selon la chargée de projet du CRK-CH, «l’aide de l’État turc est inégalitaire selon les régions et communautés. Nous aidons les Kurdes, comme les autres populations. J’insiste: sans discrimination.»

Pour Karl Blanchet, l’aide humanitaire doit être inconditionnelle. Et «si une organisation est politique, elle doit être transparente. Quand je regarde le CRK-CH, ils le sont. Ils ont des rapports annuels et mènent des projets concrets sur le terrain. En existant, ils montrent qu’il est nécessaire d’adopter une approche plus locale afin de mieux intégrer les minorités nationales dans la réponse humanitaire.»

