Durant les grandes épidémies de peste noire, au Moyen Âge, le malheur était considéré comme une sanction divine punissant l’humanité de ses fautes. On suppliait Dieu d’apaiser sa colère, on organisait des processions, on invitait au repentir. La pandémie actuelle passera dans l’histoire comme la première où Dieu n’a été ni interrogé, ni supplié. En lieu et place, des coupables sont cherchés parmi les puissances occultes: les théories complotistes, surfant sur l’angoisse, n’ont jamais si bien marché.

Pour analyser ce que nous vivons, les médias ont convoqué épidémiologistes, médecins, politiciens, économistes, psychologues… Pasteurs, prêtres et théologiens sont restés muets. Bien entendu, nous ne pouvons plus confondre aujourd’hui Dieu avec les malheurs du monde. Mais n’y a-t-il vraiment rien à dire de plus?

«Pour vivre, l’humain a besoin du corps; mais il a aussi un cœur (parce qu’il vit de l’affection des siens) et un esprit (qui donne sens à sa vie).»

Car la vie ne se résume pas à la santé. On a protégé les résidents des EMS de toute infection venue du dehors, et c’est bien. Du coup, pour les sauver, on les a isolés. Mais le «dehors» n’est pas fait que du virus; c’est de là que viennent les relations qui font vivre. Des résidents sont morts privés de leurs proches, ou ont été ensevelis sans cérémonie. Ne meurt-on pas de solitude tout autant que d’un virus? Pour vivre, l’humain a besoin du corps; mais il a aussi un cœur (parce qu’il vit de l’affection des siens) et un esprit (qui donne sens à sa vie). Le grand oublié de l’actuelle pandémie est le besoin de spiritualité.

La spiritualité n’est pas à option; sans elle, on ne survit pas à l’agression du malheur. Des psychologues avisés nous annoncent un effet secondaire du Covid: l’état déprimé, la vie sans but, le sentiment d’être devenu inutile ou impuissant. Assister à la mise en arrêt du monde a quelque chose de sidérant, auquel personne n’était préparé. Avoir frôlé la mort ne laisse pas insensible. Il faut reconstruire un sens à sa vie, en s’accrochant à des valeurs jusque-là négligées. Ce travail de reconstruction constitue, justement, le chemin spirituel que tout individu est appelé à suivre.

Trouver sa place dans le monde

Le vaccin sera, vraisemblablement, la panacée pour l’état sanitaire de la planète. Mais si la vie est sacrée, c’est toute la vie qui doit être sauvegardée. Retrouver la santé sans avoir goût à vivre n’est pas vraiment une victoire! Que ce soit dans une spiritualité religieuse ou laïque, ne manquons pas le grand chantier post-sanitaire qui nous attend: retrouver goût, retrouver sens, savoir quelle est sa place dans le monde. Le grand risque est que tout reparte comme avant, mais avec une spiritualité cabossée et une énorme dose d’angoisse non résorbée.

Dieu ne s’est pas tu durant la pandémie. On l’a fait taire en se précipitant, pour cause d’urgence, sur la dimension sanitaire. Maintenant, à tête reposée, nous devrions pouvoir faire mieux.