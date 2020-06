Une rame de train à deux étages du TGV Lyria est photographiée en gare CFF de Lausanne lors de l’inauguration du TGV Lyria 2020, mardi 5 novembre 2019 à Lausanne. Un train à deux étages, plus de 30% de places disponibles, du wi-fi: la nouvelle rame du TGV Lyria se veut «moderne et récente». Elle circulera entre les principales villes suisses et Paris dès le 15 décembre. Les trajets ont également été modifiés. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)

