Grands prédateurs – Après les attaques, le loup est de nouveau dans le viseur Alors que le nombre d’animaux de rente tués augmente rapidement, des voix s’élèvent pour assouplir le tir du prédateur. Julien Wicky

Des moutons photographiés de nuit, cette semaine, sur l’alpage de la Corbassière, dans le val de Bagnes (VS). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

C’est une certitude, le thème du loup va rapidement crisper de nouveau le monde politique. Vache éventrée, veau rongé jusqu’à la moelle, moutons en charpie. Ce sont des images que personne n’a envie de voir et qui, depuis quelques jours, nous sautent au visage.

À L’Orient, à Bassins (VD) mais aussi sur plusieurs alpages valaisans et grisons, on compte les dégâts occasionnés par le loup. Le bilan de Canis lupus se chiffre déjà à plus d’une centaine de bêtes tuées depuis le début de l’été sur l’ensemble du territoire national.

Même si les analyses ADN se font attendre, personne n’a franchement de doute. Le sujet fâche et personne ne tient à y penser, à l’image de Martin Baudin, propriétaire d’une génisse tuée: «On ne veut pas admettre que c’est le loup, car sinon ça crée des problèmes», confiait-il ce jeudi.