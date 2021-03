Australie – «Après les incendies et le Covid, voici les inondations. C’est vraiment la poisse!» Barrages et rivières débordent dans la région de Sydney. Une catastrophe sans précédent depuis 50 ans. Andrés Allemand Smaller

Du jamais-vu en 50 ans. Les pluies torrentielles ont transformé en lacs des rivières et les champs de Nouvelle-Galles du Sud, coupant la population des grands axes de circulation. AFP

«C’est fou. Tout notre jardin est sous l’eau, le bac à sable et les bancs ont été emportés par la rivière, l’eau s’infiltre dans la maison au rez-de-chaussée… et d’après les météorologues, le pire est encore à venir ce mardi!» Comme tant d’autres Australiens, Liora Munitz et sa famille, jointes par téléphone, retiennent leur souffle.

Depuis samedi, une pluie diluvienne s’abat sur leur maison à Lower MacDonald, non loin de la petite ville de Wisemans Ferry et du fleuve Hawkesbury, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Les habitants de cette rue n’ont plus accès aux routes principales et le courant électrique a été coupé par prudence. «Heureusement, nous n’étions pas sur place, car ma fille m’avait demandé de rester ce week-end à Sydney pour faire du baby-sitting. Mais nos pauvres voisins sont pris au piège là-bas, dans les pires inondations de ces 50 dernières années!»