Sous le sapin – Idées Nature – Après les oiseaux, Lisa Voisard décrypte joliment les arbres La Lausannoise initie petits et grands aux feuillus et conifères.

Le détail d’une pomme de pin. DR

«Arborama»

En 2020, Lisa Voisard invitait à s’intéresser aux oiseaux avec«Ornithorama». Ses illustrations à la fois précises et artistiques dressaient le portrait de 80 volatiles européens. La graphiste lausannoise revient avec «Arborama», sur le même principe, avec cette fois en vedette conifères et feuillus.

«En observant les oiseaux, j’ai pas mal regardé les arbres. C’était la suite logique et c’est botaniquement très varié. De plus, je trouve fascinant le fait qu’ils puissent vivre aussi longtemps. Je les vois un peu comme des doyens.»

Le frêne décrypté sous la loupe de Lisa Voisard. DR

Elle en a retenu 50 parmi les espèces les plus connues, mais aussi des coups de cœur. Elle aime particulièrement le tilleul, le marronnier, le gingko biloba ou l’if. Si le ton du texte rend le livre accessible dès 8 ans, les adultes auront sans aucun doute autant de plaisir que la jeune génération à découvrir le volume. À moins d’être très au fait sur les arbres, les plus grands s’instruiront eux aussi.

Quelle espèce existait déjà au temps des dinosaures? Quel est l'arbre le plus grand du monde? Comment différencier un épicéa d'un sapin blanc? Jusqu'à quelle hauteur parle-t-on d'arbuste? Quel majestueux spécimen se cultive très bien en bonsaï? Une invitation à se pencher avec davantage d'attention sur ces compagnons verts lors d'une prochaine balade. Et à mieux les protéger, car l'auteure rappelle en fin de volume que 40% des espèces sont en voie d'extinction en Europe.

«Arborama» Afficher plus Lisa Voisard Ed. Helvetiq, 201 p.

Pigeons

Voilà un certain nombre d’années que Sophie Moreillon croque des pigeons du bout de son doigt sur sa tablette. Ce passe-temps a fini par attirer l’attention d’un de ses amis éditeur, qui lui a proposé de réunir ses croquis dans un petit ouvrage, agrémentés de quelques mots les rendant soudain très humains. «Un prétexte pour nous décrire, nous les bavards, arrogants, dragueurs ou légers…» commente la peintre et sculptrice lausannoise. Préface de Laurent Flütsch. Voir aussi la page Facebook «Les insolents.es de Colombine». SMU

«Les insolents.es de Colombine» Afficher plus Sylvie Moreillon Éd. du Bourg, 40 p.

La ferme!

Comment empêcher un tas de foin de «chier en écouésse»? Première Fribourgeoise à décrocher une maîtrise fédérale en agriculture et récemment élue au Conseil d’État, Sylvie Bonvin-Sansonnens répond à cette question et décrypte l’univers agricole et son vocabulaire typique dans cet ouvrage. Dans ce lexique, l’ancienne journaliste broyarde réunit ses chroniques parues dans l’hebdomadaire «Terre&Nature». Illustrations par Émilie Reinhard, alias emi et préface de Simon Romang, humoriste. SGA

«LA FERME! – Lexique imagé du monde paysan» Afficher plus Sylvie Bonvin-Sansonnens Éd. du Bois Carré, 256 p.

Or blanc

Qui aime l’or blanc plongera avec délices dans ce beau livre édité chez Glénat. Il suffit de prendre le temps de s’immerger dans «Neige spectaculaire» pour admirer la beauté de ces images grand format capturées par une vingtaine de photographes à travers le monde. Tel des tableaux, ces clichés révèlent subtilement des jeux de lumière, le mouvement d’un skieur ou le gros plan d’un flocon de neige. De courts textes les accompagnent pour planter le décor. RMO

«Neige spectaculaire» Afficher plus Gilles Chappaz et Bruno Kauffmann Éd. Glénat, 160 p.

