Produits dérivés – Après les vins et le chocolat, Lausanne veut sa bière La capitale vaudoise sera la première ville de Suisse à proposer une bière artisanale 100% locale au printemps 2021. Laurent Antonoff

La quantité d’orge à disposition, entre 2,5 et 4 tonnes, servira à produire entre 5500 à 10’000 litres. (KEYSTONE/DPA/Marius Becker) KEYSTONE

Elle n’a pas encore d’étiquette, mais elle a déjà un nom. Elle s’appellera sobrement la «Bière de Lausanne». Ainsi, après ses vins et son chocolat officiel, la capitale vaudoise a décidé qu’elle aura sa propre blonde. Ou brune. La quantité d’orge à disposition, entre 2,5 et 4 tonnes, servira à produire entre 5500 à 10’000 litres qui seront écoulés sur deux ans.

«Les levures ont été capturées à Sauvabelin» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise

L’initiatrice du projet est la société Levatura SA, spécialisée dans la capture de levures, leur caractérisation et leur propagation. Cette méthode particulière permet d’envisager une production de levures uniques récoltées sur des sites précis, tels les parcs ou les vergers communaux. «À Lausanne, les levures de notre future bière ont été capturées à Sauvabelin. Quant à l’orge, il est cultivé par Alain Chabloz, fermier de la Ville au domaine du Chalet-de-la-Ville au Mont-sur-Lausanne. Elle sera transformée dans une malterie de Bavois», détaille la municipale Natacha Litzistorf. L’idée: montrer un produit «festif et léger», le plus local possible et mettant en valeur un savoir-faire d’ici.

Quatre brasseurs en lice

Quatre brasseurs locaux ont été invités à concourir pour élaborer la bière de Lausanne: la brasserie du Château, de l’Improbable, du Lance-Pierre et Dogzilla. Les bières seront présentées début 2021 à trois jurys distincts: professionnel, politique et public. La société Levatura SA et le brasseur gagnant se chargeront de la commercialisation dès le printemps 2021. En fonction du succès rencontré, le projet pourra être reconduit à terme.