La Sarraz – Après les zadistes, les gendarmes campent aussi au Mormont À quelques jours d’une intervention encore incertaine pour déloger les activistes du climat, la pression monte d’un cran avec l’entrée en scène des forces de l’ordre et la mise en place d’un barrage filtrant. Cédric Jotterand

Un barrage filtrant a été mis en place dans la matinée de vendredi pour empêcher les allées et venues des véhicules, notamment ceux qui amènent du matériel aux activistes du climat. Christian Brun

Tiendra, tiendra pas? Le campement des activistes du climat – en place depuis octobre 2020 – pourrait en effet faire l’objet d’une intervention – musclée? – dans les dix prochains jours, puisque la date du 16 mars a été avancée comme celle d’une expulsion possible après les décisions juridiques qui vont dans le sens de la commune et de Holcim, exploitant de la carrière controversée.

En attendant, trois patrouilles de gendarmerie ont passé la journée à hauteur du cimetière de La Sarraz, et l’on peut interpréter l’installation d’un «barrage filtrant» au même endroit comme une réponse à l’appel lancé à la population sur les réseaux sociaux le 26 février: «Il ne nous reste plus beaucoup de semaines avant que la police ne se présente devant les barricades […]. Nous résisterons à leur force, avec notre présence belle et colorée à l’inverse de la Terre grise et inerte qu’ils nous préparent.»