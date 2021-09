Spleen dans les campagnes – Après l’été moisi, la patate bio n’a pas la frite En raison du froid, de la grêle et des pluies de l’été, des baisses de rendement de l’ordre de 50% sont attendues. Sébastien Galliker

Les pommes de terre bio ont beaucoup souffert de l’été pourri. © Olivier Vogelsang

En moyenne, chaque Suisse consomme près de 45 kg de pommes de terre annuellement, ce qui fait de la patate le féculent le plus consommé du pays. Mais alors que la récolte bat son plein depuis quelques semaines, les amateurs de la version bio risquent d’être privés de tubercules du pays avant même la fin de l’année 2021. «Il n’est pas encore possible de dire quand on sera en rupture de stock, mais cela va forcément arriver. Globalement, nos producteurs estiment que leurs rendements seront en baisse de 50%», confirme Jocelyn Bussy, directeur de Bio Pack Swiss, entreprise de conditionnement de pommes de terre, fruits et légumes, à Molondin.