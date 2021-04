Colline du Mormont – Après l’évacuation de la ZAD, le combat en justice commence Face aux peines fermes prononcées, des oppositions qui mèneront à des procès seront sans doute déposées. Philippe Maspoli

La manifestation «contre la répression policière et judiciaire», samedi 3 avril, devant le Palais de Rumine à Lausanne. Jean-Paul Guinnard

La police a évacué la zone à défendre (ZAD) du Mormont, au-dessus d’Éclépens et de La Sarraz, mardi 30 mars. Dans la foulée, elle a interpellé plus de 90 activistes qui occupaient le plateau de la Birette en vue de protester contre l’extension des carrières du cimentier Holcim. Le Ministère public a rendu des ordonnances pénales immédiates à l’encontre de 45 anciens zadistes. Il s’agit de peines fermes, des jours-amende ou entre 60 et 90 jours de prison, pour violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel ou insoumission à une décision de l’autorité.