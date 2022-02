Maltraitance d’enfants – Après Mancy, une école spécialisée épinglée à Meinier Des parents d’élèves rapportent des violences à l’école de Rouelbeau entre 2018 et 2019. Elle dépend aussi de l’Office médico-pédagogique. Alice Randegger

Teenager crying, school bullying, dysfunctional family, loneliness or depression GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

L’école spécialisée de Rouelbeau, à Meinier, aurait elle aussi été le théâtre de maltraitances envers des enfants, selon une enquête du «Temps» et de Heidi. news. L’établissement accueille des jeunes souffrant de troubles du comportement ou de l’attention. Tout comme le foyer de Mancy, il dépend de l’Office médico-pédagogique (OMP), faisant partie du Département de l’instruction publique (DIP).

Abo Intoxication au foyer de Mancy Pourquoi la justice est-elle arrivée si tard à Mancy? Abo Maltraitance au Foyer de Mancy «Nous avions identifié les risques» Deux familles témoignent de maltraitances subies par leur enfant entre 2018 et 2019. Démunis face au comportement des jeunes, les collaborateurs, dépassés, semblaient banaliser la violence (gifles, prise au collet, placage au sol). Dans les deux cas, les enfants ont été retirés de l’établissement par leurs parents en 2019.

Ces derniers rapportent aussi les difficultés auxquelles ils ont fait face pour alerter la hiérarchie – l’OMP et le DIP. Interrogés, les deux services de l’État admettent avoir eu connaissance des dossiers. Le cas du premier enfant a été suivi de près jusqu’à l’été 2020 par la directrice de l’OMP et a débouché sur un meilleur encadrement de l’équipe pédagogique de l’école dès l’automne de la même année. Des deux éducateurs incriminés par les familles, le premier, un remplaçant, ne peut plus travailler pour le DIP. La seconde a été recadrée.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.