États-Unis – Après qu’un de ses trains a déraillé, la compagnie devra payer la dépollution Washington a ordonné à la Norfolk Southern d’assumer le nettoyage après l’accident d’un convoi de produits chimiques dans l’Ohio, sous peine de payer le triple si elle ne s’exécute pas.

Le 3 février, le déraillement d’un train transportant notamment du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène, avait provoqué un énorme incendie et l’évacuation de centaines de personnes dans la localité d’East Palestine, dans l’Ohio. REUTERS

Le gouvernement américain a ordonné, mardi, à une compagnie ferroviaire, dont un train transportant des produits chimiques toxiques a déraillé, de nettoyer la pollution ayant résulté de l’accident et d’assumer la responsabilité financière de l’opération, en la menaçant de lui faire payer «le triple» des frais si elle n’obtempérait pas.

Le 3 février, le déraillement dans la localité d’East Palestine, dans l’Ohio, avait provoqué un énorme incendie et l’évacuation de centaines de personnes. Le train transportait notamment du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique. Les autorités ferroviaires avaient procédé à des rejets «contrôlés» de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques.

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a annoncé dans un communiqué avoir demandé à la compagnie Norfolk Southern de «nettoyer le sol et les ressources en eau contaminés» et de «rembourser l’EPA pour les services de nettoyage qui seront offerts aux habitants et aux commerces afin de les rassurer davantage».

C’est un ordre

Il s’agit d’un ordre contraignant, selon l’EPA. L’agence précise qu’elle allait approuver un plan détaillant «toutes les mesures nécessaires au nettoyage des dégâts environnementaux causés par le déraillement». «Si la compagnie ne mène pas à bien les actions ordonnées, l’EPA interviendra immédiatement, effectuera les travaux nécessaires puis cherchera à contraindre Norfolk Southern à payer le triple du coût», affirme l’agence.

«Soyons clairs: Norfolk Southern va payer pour nettoyer le pétrin qu’elle a créé et pour le traumatisme qu’elle a infligé à cette population», dit le chef de l’EPA, Michael Regan, dans le communiqué.

Sollicitée par l’AFP, la compagnie a dit reconnaître avoir «une responsabilité». «Nous avons jusqu’ici payé pour les opérations de nettoyage et continuerons de le faire. Nous nous engageons à nettoyer le site de fond en comble et de manière sûre, et nous sommes en train de rembourser les résidents pour les perturbations causées dans leur vie quotidienne», a affirmé Norfolk Southern. «Nous allons apprendre de ce terrible accident et travailler avec les régulateurs et les responsables élus pour améliorer la sécurité ferroviaire», a-t-elle ajouté.

L’administration Biden rassure les habitants inquiets

L’administration du président Joe Biden s’est efforcée de rassurer après le déraillement, alors que les habitants disaient leur colère et leur inquiétude face à la pollution et aux potentielles conséquences pour leur santé.

Certains ont rapporté à des médias qu’ils avaient eu divers symptômes, dont des maux de tête, et qu’ils craignaient de finir avec le cancer d’ici à quelques années. Environ 3500 poissons sont en outre morts dans les cours d’eau environnants, selon l’agence locale des ressources naturelles.

Les autorités ont affirmé que l’air était «sûr» et que les analyses de l’eau du système municipal n’avaient détecté la présence d’aucun polluant, mais des habitants sont sceptiques et certains ont déjà porté plainte contre la compagnie ferroviaire.

