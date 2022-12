Course solidaire – Après sept ans de solidarité, la fin d’une belle histoire à Chevilly La course qui mobilise depuis 2015 tout un village autour de deux enfants atteints de handicap n’aura pas lieu l’année prochaine. Lucas Philippoz

Sensibilisé par le handicap de deux enfants du village, Chevilly s’est mobilisé en organisant une course populaire qui a permis de réunir des fonds en faveur des familles concernées puis de nombreuses associations. PEMimages.ch

C’est la fin – sauf coup de théâtre – d’un bel élan de générosité et d’une belle histoire: la course inclusive du petit village de Chevilly, lancée «comme ça» en 2015 pour aider deux familles confrontées au handicap d’un de leurs enfants. «Ça aurait pu être un one shot, mais l’envie reprenait chaque année, quand nous nous réunissions pour savoir s’il fallait reconduire l’expérience», sourit Yannick Liniger, l’un de quatre organisateurs de MYrun4help.