Champion de Suisse de cricket – Après son triomphe, Cossonay fêtera son titre national samedi Le club vaudois formé d’expatriés a remporté le premier titre de son histoire en trente et un ans d’existence et recevra la Coupe de champion, sur son terrain d’En Marche. Pierre-Alain Schlosser

L’équipe du Cossonay Cricket Club a remporté le titre de Cricket Switzerland Premier League. CCC/LDD

Le club de cricket de Cossonay a remporté le titre de la Swiss Premier League, le dimanche 19 septembre. Si cette ligue a été créée en 2021, c’est la première fois en trente et un ans d’histoire que le club du district de Morges remporte un titre national suisse majeur.

«Notre contingent est composé de joueurs dont la majorité vient du Pakistan, d’Inde, et d’Afghanistan. Les autres sont des expatriés d’Angleterre, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Sri Lanka.» Andrew Lovell, président du CCC

«Notre contingent est composé de joueurs dont la majorité vient du Pakistan, d’Inde, et d’Afghanistan, nous avait confié cet été Andrew Lovell, le président du CCC. Les autres sont des expatriés d’Angleterre, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et du Sri Lanka. Il y a aussi des joueurs venant de France, de Suisse, d’Allemagne et des Pays-Bas.»

Un «melting-pot» qui a non seulement enrichi le groupe, mais qui dit beaucoup de la solidarité qui règne au sein du groupe. Le club accueille régulièrement des réfugiés, à l’instar de Mumtaz Ahmadzai. À l’arrivée de ce migrant venu d’Afghanistan, les autres membres de l’équipe lui avaient trouvé du matériel, le véhiculaient ou l’invitaient à manger chez eux. Un état d’esprit qui s’est traduit de la plus belle des façons sur le terrain.

La Coupe samedi à 17 h

Le samedi 2 octobre, le Cossonay Cricket Club recevra le trophée de champion de Premier League sur son terrain d’En Marche. La remise de la coupe se déroulera à 17 heures, juste après la finale nationale de T10 (une forme simplifiée de ce sport) qui aura lieu à 15 h.

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.