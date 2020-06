Humanitaire – Après trente-cinq ans, une fondation tire sa révérence La Fondation Aide aux enfants assurera toutefois la continuité dans le pays partenaire, la Colombie. Laurence Bézaguet

La fondation Aide aux enfants était basée à Genève depuis plus de vingt ans. Google Street View

«C’est avec une vive émotion que nous avons pris cette décision», déclare Diane Granelli, secrétaire générale de la Fondation Aide aux enfants. Basée à Genève et active en Colombie depuis trente-cinq ans, celle-ci mettra fin à ses activités le 31 juillet. Elle transférera alors la totalité de son action humanitaire à ses partenaires colombiens.

Si la pandémie du Covid-19 a précipité les événements, cette évolution correspond à une stratégie souhaitée dès sa création en 1985, note Diane Granelli: «Aujourd’hui, cette passation de témoin est possible car la capacité de l’État colombien n’a cessé de s’améliorer dans le domaine social et les partenaires philanthropiques locaux se sont multipliés.»

Les membres du comité à Genève ont veillé depuis plusieurs années à ce que les quatre Foyers Bambi appartiennent et soient gérés par une fondation locale dans chacune des villes colombiennes concernées: Bogotá, Cali, Medellín et Darién.

Toutes ces structures poursuivront l’accueil des enfants les plus démunis et la formation professionnelle de leurs parents. «Elles pourront continuer à bénéficier de la longue expérience acquise par le personnel colombien, formé dans les secteurs de la petite enfance et de l’accompagnement des familles», note la secrétaire générale.

«C’était un magnifique projet, commente Judith Monfrini, qui a participé pendant plus de quinze ans à l’aventure. Chaque année, on organisait le cirque de Noël, où nos donateurs pouvaient, en plus de dons pour la Colombie, acheter des places pour les enfants défavorisés d’ici. La demande des associations genevoises ne faisant qu’augmenter, nous mettions tout en œuvre pour distribuer un maximum de billets pour les familles dans le besoin ici à Genève. Une belle histoire qui s’achève en Suisse, mais pas en Colombie…»

Pour terminer positivement son mandat, la Fondation Aide aux enfants a encore besoin de soutien financier et fait un appel à dons. Elle «s’engage à reverser la totalité de l’argent récolté aux quatre fondations colombiennes, afin de leur permettre de traverser au mieux la crise du Covid-19 et d’organiser la transition».

En trente-cinq ans d’action et d’aide humanitaire suisse, ce sont «près de 18’000 enfants qui ont pu recevoir hébergement, soins médicaux, rations alimentaires et programmes pédagogiques. Alors que quelque 5000 parents ont pu suivre une formation professionnelle en vue de trouver un travail, conclut Diane Granelli. Ces soutiens, qui s’inscrivent dans la durabilité, ont permis à cette population, la plus défavorisée de Colombie, de se tourner vers un avenir meilleur.»