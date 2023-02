Invasion de l’Ukraine – Après un an de guerre, les cimetières de Kiev débordent Le conflit a tué des dizaines de milliers de civils et encore plus de soldats. Devant leurs tombes, les Ukrainiens rendent hommage à leurs morts. Pierre Alonso - Kiev

Au cimetière de Loukianivka, la haie d’honneur lors de l’enterrement de Serguy Moroz, soldat de la 53 e brigade tué le 10 février dans l’est de l’Ukraine. Kiev, le 17 février 2023. PIERRE ALONSO

Genou à terre, fleurs posées sur le sol, une haie d’honneur composée d’uniformes et de civils accueille le cortège funéraire de Serguy Moroz, capitaine de la 53e brigade tué le 10 février dans l’est de l’Ukraine. Un clairon et une caisse claire jouent la sonnerie aux morts. Des soldats aux joues lisses déposent le cercueil sur un banc, devant une croix massive en marbre, frappée de l’armoirie nationale. Une salve de tirs retentit. Le frère du mort s’avance pour poser ses mains sur le cercueil et pleurer sans bruit, bientôt rejoint par une femme dont les sanglots remplissent le silence. Après quelques mots du commandement et une longue prière, le capitaine est inhumé au fond de cette allée, coincée contre un mur d’enceinte du cimetière de Loukianivka où la place manque cruellement.