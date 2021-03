Couacs en série – Après un an de pandémie, le naufrage sans fin de la Lombardie Le chaos des vaccinations n’est que le dernier des échecs de la région la plus riche d’Italie dans la lutte contre le Covid-19. Loin de l’image d’efficacité dont elle se vante. Dominique Dunglas, Rome

Le centre de vaccination de Crémone était presque vide le week-end dernier, les personnes censées se faire vacciner n’ont pas reçu le message leur indiquant de se présenter. Crémone, 20 mars 2021. Keystone

Une surprise attendait dimanche à Crémone les médecins réquisitionnés pour inoculer le vaccin contre le Covid-19. Au lieu des files d’attente qu’ils redoutaient, seuls quelques dizaines d’octogénaires avaient fait le déplacement. Le système de la région Lombardie n’avait en effet convoqué que 58 personnes alors que 660 vaccinations étaient prévues. «Les vaccins étaient décongelés et auraient été perdus», raconte Giuseppe Papa, le maire de San Bassano, un village proche de Crémone. «Alors on a contacté une par une les personnes âgées du village et on est allé les chercher chez elles.»