Après un cambriolage, la peur subsiste

La vie de Maria bascule le jour où elle constate, en se réveillant le matin, qu’un cambrioleur s’est introduit dans son appartement durant la nuit.

Un étranger a pénétré dans sa sphère privée. Cette pensée ne la quitte plus, et une foule de questions la hantent désormais: «Pourquoi n’ai-je rien remarqué? S’est-il aussi introduit dans ma chambre à coucher pour fouiller? Et que se passera-t-il s’il revient?» En raison du stress psychique, Maria perd le sommeil et peine à se concentrer au travail. La relation avec son partenaire en souffre également. Plus de trois mois après le cambriolage, elle a toujours le sentiment d’avoir perdu le contrôle de sa vie. Elle décide de consulter un psychothérapeute afin d’obtenir un soutien professionnel et surmonter ses peurs.

Si l’exemple est fictif, ce genre de mésaventures correspond à la réalité. Afin d’éviter le pire, il faudrait agir sans retard, avant même qu’un événement fâcheux ne survienne. Des mesures de protection simples permettent d’améliorer déjà significativement la sécurité. Pour un système de prévention complet, il importe de requérir les conseils d’un professionnel. Mais que faire si un cambriolage se produit malgré tout? La psychologue Rahel Bachem explique dans une interview les effets d’un cambriolage sur les personnes concernées et comment y remédier.

Madame Bachem, quel est l’impact d’un cambriolage sur les personnes concernées?

Le logement est en principe un endroit que l’on contrôle et dans lequel on trouve paix et sérénité. À cause du cambriolage, ce sentiment de sécurité fondamental est perdu. Cela provoque chez les personnes concernées un choc important.

Et comment se manifeste ce stress psychologique dans la vie quotidienne?

Cela s’exprime par des pensées répétitives très difficiles à stopper, par des problèmes de concentration et de sommeil. L’ensemble de ces symptômes peut avoir des répercussions sur la vie professionnelle et privée. Certaines personnes changent leurs habitudes, n’osent plus sortir de chez elles et négligent les contacts sociaux. Dans de rares cas, des personnes développent de sérieux problèmes psychiques nécessitant une prise en charge professionnelle.

Que conseillez-vous aux personnes concernées?

Après le choc initial, il est important de prendre le temps de revenir au calme et de surmonter les événements difficiles. Dans cette perspective, il est utile de réexaminer les événements exactement comme ils se sont passés. Il est également conseillé d’échanger avec d’autres personnes afin de laisser ses sentiments s’exprimer. Nombreux sont celles et ceux qui entreprennent aussi de modifier leur appartement: déplacer des meubles ou alors repeindre les parois. Cela permet de redevenir actif et de se réapproprier son espace, ce qui accroît le sentiment de sécurité.

Est-il possible, grâce à des mesures de protection contre le cambriolage, d’améliorer le sentiment de sécurité?

Oui, cela fait également partie du «redevenir actif»: identifier les points faibles de l’appartement et solliciter le conseil d’un spécialiste. Si ce n’est certainement pas la panacée, c’est un élément important pour surmonter le traumatisme. Il est essentiel de ne pas jeter son dévolu de manière irréfléchie sur n’importe quel système de sécurité, mais de se faire conseiller par un professionnel et de prendre les mesures adéquates avec l'aide de celui-ci.