«Si vous avez eu le Covid, reprenez l’entraînement très progressivement», alerte Datasport. Le site suisse qui accompagne des milliers d’amateurs de courses à pied populaires, en ville et à la montagne, vient de signaler à ses abonnés que «le risque de se blesser est plus important» chez les guéris du coronavirus.

Cet avertissement fait suite aux publications de plusieurs études concordantes. L’une d’entre elles, parue en décembre dernier et menée à New York auprès de quelque 2000 adeptes de la course à pied, a montré une différence significative entre les convalescents du Covid et ceux qui n’avaient pas contracté la maladie.