Le LHC proche du but – Après une claque, rien ne vaut une bonne nouvelle et une grosse victoire Le LHC a obtenu une victoire à trois points fondamentale samedi à Fribourg (2-3), au lendemain de la cuisante défaite contre Genève. Les Lions pointent à deux longueurs des pré-play-off et un buteur finlandais se serait engagé pour la saison prochaine. Cyrill Pasche

Daniel Audette, Tim Bozon, Martin Gernat (un but chacun) et le gardien Eetu Laurikainen (27 arrêts, 7 e victoire en huit matches), tel a été le quarté gagnant à Fribourg samedi. KEYSTONE/POSTFINANCE/ADRIEN PERRITAZ

Des salves d’applaudissements, des cris, des rires. De la musique festive, aussi: «Volare» («s’envoler»), le tube des Gipsy Kings, a retenti depuis le vestiaire des Lions jusque dans les couloirs de la BCF Arena. Que cette victoire à Fribourg (2-3) était belle pour ces Lausannois malmenés vingt-quatre heures plus tôt devant leurs partisans contre un leader genevois bien trop fort pour eux (2-6)! «Cette défaite contre Genève nous a fait très mal, nous voulions réagir, c’était une question d’orgueil», a soufflé Tim Bozon, auteur du deuxième but, huit secondes (!) après la première égalisation fribourgeoise de la soirée (6e, 1-2). Daniel Audette, Tim Bozon, Martin Gernat (un but chacun) et le gardien Eetu Laurikainen (27 arrêts, 7e victoire en huit matches), tel a été le quarté gagnant à Fribourg samedi.