Hausse de la demande – Après une pénurie, les autotests font peu à peu leur retour Il était très difficile, ces derniers jours, de trouver des pharmacies capables de fournir des tests à faire soi-même. Alain Detraz

Les tests à faire soi-même connaissent une forte demande. De nombreuses pharmacies ont été en rupture de stock. KEYSTONE/GAETAN BALLY

«On n’en a plus, c’est la ruée et on ignore encore quand on en recevra.» Cette réponse, bien des Vaudois l’ont entendue ces derniers jours dans les pharmacies. Car la ruée annoncée il y a une semaine sur les autotests contre le Covid-19 s’est bien produite. À l’approche des Fêtes, bien des fournisseurs se sont retrouvés en rupture de stock. Mais il semble que cette pénurie soit en passe de se résorber.

C’est en tout cas le constat que fait Christophe Berger, président de la Société vaudoise de Pharmacie. «On vient d’en recevoir 1600», exulte celui qui exploite deux officines à Lausanne. C’est une petite victoire car le pharmacien a dû explorer d’autres voies. «Soit on passe par les grossistes, soit on essaie de se fournir auprès des fabricants», explique-t-il.