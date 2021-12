Mesures sanitaires – Aquaparc teste gratuitement ses clients pour ne pas couler

Les portes du site ne s’ouvriront que dans une demi-heure; pourtant une file s’allonge déjà devant Aquaparc. Ce mercredi matin, le parc aquatique chablaisien inaugure un centre de tests gratuits à l’usage de ses clients. Ces derniers patientent sous la pluie en attendant le frottis qui leur permettra d’obtenir un sésame d’une journée pour les toboggans du Bouveret (VS).

Depuis l’entrée en vigueur des dernières mesures sanitaires, le 20 décembre, Aquaparc est soumis à la règle des «2G+», à l’instar des piscines et bains thermaux de tout le pays. Un test négatif est demandé en plus de la vaccination complète et de la guérison si celles-ci remontent à plus de quatre mois. Des conditions d’accès qui ont éloigné la majorité des clients.