Conséquences du mauvais temps – Aquatis sourit après la pluie, les zoos espèrent une embellie Alors que les parcs zoologiques vaudois présentent un bilan mitigé, l’aquarium-vivarium lausannois profite à fond du mauvais temps de cet été en termes de fréquentation.

Les intempéries de cet été ont des conséquences diverses sur les parcs zoologiques vaudois. Si l’aquarium-vivarium Aquatis se dirige vers une excellente saison, le bilan actuel est correct pour le zoo de la Garenne et plus mitigé pour celui de Servion. Ces deux derniers espèrent une embellie météorologique au mois d’août.

«Depuis le 15 juin, la fréquentation en a pris un coup avec ce mauvais temps», explique Roland Bulliard, directeur du zoo de Servion, interrogé par Keystone-ATS. «Depuis le 15 juin, nous sommes à 30-40% de visiteurs en moins par rapport à la norme», précise-t-il.

«Après le coronavirus, les intempéries, bref, ce n’est pas la joie», lâche-t-il. Il reconnaît toutefois que ce n’est de loin pas la catastrophe. Le bilan à la fin de l’année 2020 a été moins pire que prévu grâce à des mois estivaux (juin, juillet et août) qui ont très bien marché avec le beau temps et le tourisme indigène, dit-il. «On a pu bien se rattraper et sauver nos billes».

Le zoo de Servion n’a ainsi pas pu bénéficier d’aide publique, son chiffre d’affaires annuel n’ayant pas subi une perte supérieure à 30%. «Notre situation est finalement plutôt sereine, mais on ne fait pas de grosses affaires», résume-t-il.

Aquatis «déborde» presque

À Le Vaud, au parc animalier de La Garenne, on constate une assez bonne fréquentation. «Il y a certes moins de monde lorsqu’il pleut mais il y a en revanche un peu plus de monde que d’habitude dès que le soleil revient», affirme Lin Schelling, assistante de direction du zoo. «Pour l’instant, c’est un été correct. Nous sommes contents», ajoute-t-elle.

Comme à Servion, La Garenne peut compter sur un public romand fidèle et attaché aux lieux. Les visiteurs viennent aussi souvent de Suisse alémanique et du Tessin. «Nous profitons aussi beaucoup de visiteurs français proches de la frontière», souligne Lin Schelling.

«C’est de la folie»

Avec cette météo très maussade, l’aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne bat pour sa part son plein. Son directeur Michel Ansermet ne cache pas que «c’est de la folie» certains jours très pluvieux. «Il est encore un peu tôt pour faire le bilan, mais on se dirige vers une excellente fréquentation pour cet été», indique à Keystone-ATS le directeur Michel Ansermet.

Sans mauvais jeu de mots, l’aquarium-vivarium lausannois «déborde presque» certains jours, selon lui. S’il ne dispose pas encore de chiffres intermédiaires, il s’attend à de très bons résultats et n’exclut pas un ou deux records de fréquentation, journalier, hebdomadaire voire mensuel.

