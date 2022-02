Œnotourisme à Lavaux – Aran apporte son Diamant Vert à l’édifice Les vignerons de Villette prévoient la création d’un espace sensoriel et ludique en complément du Vinorama et de la Maison Lavaux. Claude Beda

Vincent Jaton (à g.) et Alain Chollet devant l’ancienne salle communale où sera créé l’espace Diamant Vert. Jean-Guy Python

Lavaux apparaît comme un diamant vert ciselé par la main de l’homme. C’est aussi le nom que l’association du Caveau des vignerons de Villette a donné à l’espace sensoriel, ludique et didactique qu’elle projette dans l’ancienne salle communale d’Aran et alentours. Soutenu par Lavaux Patrimoine mondial, Montreux-Vevey et Lausanne Tourisme ainsi que par la Promotion économique de Riviera-Lavaux, le Diamant Vert pourrait accueillir ses premiers visiteurs à l’automne 2023.