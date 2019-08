Arbres foudroyés ou couchés par le vent

Les arbres ont été les principales victimes des orages qui ont traversé le canton mardi après-midi, heureusement sans faire de blessés.

À Thierrens, la foudre s’est ainsi abattue sur un grand sapin du jardin de Michel «Fifi» Purro, bien connu des habitués de la Revue de Thierrens. «J’ai entendu une «pétée» incroyable et j’ai regardé par la fenêtre. Une bonne partie de cet arbre qui doit avoir 70 ou 80 ans était partie. Mais j’ai eu de la chance, car quand je suis sorti dans le jardin pour mieux constater les dégâts, un autre gros morceau est tombé. En plus, la foudre a dû voyager dans le sol, car elle a fait fumer la moitié des appareils électriques dans la maison. La ligne de téléphone et le routeur sont foutus.»

L’orage a été particulièrement violent dans la région de Thierrens, puisque la foudre a aussi fendu en deux un grand sapin en bordure de forêt entre Denezy et Neyruz, révèle le municipal Thierry Devallonné. Elle a surtout aussi incendié la flèche du «Casino» de Boulens.

Le bâtiment, dont la flèche était en rénovation, est surmonté d’une horloge. Il abrite également un appartement et un four à pain. L’incendie s’est déclaré sous les tuiles vers 14h45 et ce sont des riverains qui ont prévenu les secours. «Le feu a pris sous les parties cuivrées qui venaient d’être refaites, il a donc fallu détuiler pour venir à bout du brasier», expliquait mardi soir Luc Grandjean, le commandant du SDIS Haute-Broye. Ayant subi des dégâts très importants, la flèche a dû être coupée et retirée pour éviter qu’elle ne tombe au sol. Grâce aux renforts venus de l’extérieur, le sinistre a toutefois été maîtrisé aux alentours de 17h.

Plus au sud du canton, ce sont les bourrasques qui ont eu raison de trois grands peupliers bordant la plage de Préverenges, comme l’a révélé le site internet 20minutes.ch. Les arbres se sont couchés le long de la plage en écrasant des bateaux, mais heureusement sans faire de victime. Un autre peuplier s’est également couché un peu plus loin, au chemin des Oiseaux.

Du côté de la police cantonale, le répondant presse confirme que les intempéries ont engendré de nombreux appels téléphoniques, notamment pour signaler la présence de branches sur les routes de la région de Vufflens-la-Ville - Penthalaz. Très peu d’incidents ont toutefois nécessité l’intervention de patrouilles.