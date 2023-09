Archéologie à Grandson – Une pirogue émerge du lac de Neuchâtel après 2500 ans Découverte depuis le ciel, c’est la seule embarcation connue datant du premier âge du fer dans la région. Elle est remarquablement bien conservée. Fabien Lapierre

Il a fallu fabriquer un châssis sur mesure pour sangler le vestige par 3,5 m de fond et l’extraire du lac sans l’endommager. ÉTAT DE VAUD/DGIP

«Exceptionnelle». L’Archéologie cantonale ne lésine pas pour qualifier la découverte, remontée des eaux le 1er septembre. Il s’agit d’une pirogue monoxyle, c’est-à-dire taillée dans une seule pièce de bois: un chêne de 12 mètres – pour une tonne – gorgé d’eau. Le vestige gisait dans la craie du lac de Neuchâtel, près de Grandson, et le radiocarbone date le tronc entre 750 et 520 av. J.-C., soit le premier âge du fer.

«C’est un exemplaire unique pour le lac de Neuchâtel à cette période et, qui plus est, entier.» Nicole Pousaz, archéologue cantonale

«C’est un exemplaire unique pour le lac de Neuchâtel à cette période et, qui plus est, entier. Souvent, nous ne retrouvons que le fond des embarcations. Dans ma vie d’archéologue, c’est une première», souligne Nicole Pousaz, archéologue cantonale.

Des pirogues plus anciennes, utilisées pour la pêche et le transport, sont déjà conservées. On peut en voir une de l’âge du bronze au Musée d’Yverdon et région. «Cette pirogue-là remonte à une période où les villages lacustres sont abandonnés au profit d’habitations sur la terre ferme», précise-t-elle.

Ce nageur ne soupçonne pas qu’une pirogue de chêne vieille de plus de 25 siècles (au centre) sommeille à quelques mètres de son paddle en plastique. ÉTAT DE VAUD/DGIP

La découverte remonte à février 2021. L’aérostier neuchâtelois Fabien Droz, un passionné de recherches archéologiques, remarque depuis le ciel une longue pièce de bois «suspecte», à une centaine de mètres de la rive et par 3,5 mètres de fond, à proximité du port de La Poissine.

Menacée par l’érosion

«L’érosion du fond lacustre a sans doute mis au jour cette embarcation, peut-être à la suite des tempêtes d’hiver particulièrement marquées de 2018-2019», évoquait alors la revue «Archéologie vaudoise». Sa datation fait l’effet d’un «scoop», poussant à surveiller le site.

«Il est apparu impossible de la converser telle quelle sans dégât», justifie Nicole Pousaz. Menacée par l’érosion, une opération d’extraction est décidée, malgré les tensions énormes que cela implique sur la fragile coque.

«Nous l’avons libérée des sédiments et placé un châssis sur mesure au-dessus. Ensuite, nous avons dégagé la pirogue en dessous et passé des sangles au fur et à mesure», résume Jean-Daniel Renaud, fondateur d’Archéo développement, une vingtaine d’opérations similaires à son actif. Le levage s’est fait avec une pelle à câbles de l’entreprise voisine Sables et graviers La Poissine.

1 / 3 En quarante ans, Jean-Daniel Renaud a participé à l’extraction d’une vingtaine d’embarcations anciennes. JEAN-PAUL GUINNARD

Arrosée en permanence pour ne pas finir en poussière, la pièce de bois présente une fissure dans une bonne partie de sa longueur et des fragments se sont détachés çà et là. On remarque une mortaise percée à l’extrémité – sans doute pour l’attacher avec une corde – et des varangues, renforts taillés dans la coque.

Le vestige sera transporté à Colombier (NE) pour être étudié par le spécialiste neuchâtelois Béat Arnold. Sa conservation n’est pas décidée. Si son bois est suffisamment solide, il pourrait être lyophilisé. À moins qu’une réplique ne soit réalisée après sa numérisation en 3D. La «vieille dame» pourrait alors être placée en caisse et retourner sommeiller dans le lac.

