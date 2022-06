Les réflexions sur le développement à court et à moyen termes de l’armée ont gagné en importance au vu de la situation actuelle en Europe de l’Est. Il n’est pas temps de céder à la panique, par contre nous pouvons agir et nous réorganiser sans succomber à des réflexes d’un autre temps. Cette réflexion doit aussi inclure la protection civile et tous les services d’urgence qui sont au cœur de notre système sécuritaire.

Dans son rapport sur l’armée de 2010, le Conseil fédéral prévoyait un effectif réglementaire de 80’000 militaires. Il démontrait qu’une armée moderne, composée de spécialistes équipés de matériel de pointe, pouvait remplir sa mission avec cet effectif. Le parlement a corrigé cette vision en exigeant davantage de moyens financiers et des effectifs plus importants; le Conseil fédéral a dû s’aligner.

«Si nous affirmons que nous avons une armée de 100’000 militaires en ordre de bataille, nous nous mentons.»

Son projet de développement de l’armée (DEVA) était ambitieux et avait des objectifs clairs et raisonnables. Mais c’est un échec sur deux points: l’alimentation de l’armée et l’équipement. Une chose est sûre: si nous affirmons que nous avons une armée de 100’000 militaires en ordre de bataille, nous nous mentons. Nous nous mentons non seulement sur l’effectif, mais aussi sur le matériel.

Nous avons vu la volonté du parlement d’augmenter le budget militaire avec l’objectif de corriger les défauts du DEVA à haute vitesse, voire d’augmenter l’effectif de l’armée. Mais avons-nous vraiment la capacité de suivre le chemin tracé en accélérant simplement? J’en doute.

De plus, des voix s’élèvent au sein du Conseil fédéral pour critiquer cette hausse de budget. Notre ministre des Finances annonce qu’une telle hausse est quasi impossible. Sur cette augmentation des moyens financiers aussi, nous nous mentons.

Dès lors, pour développer une armée moderne, qui puisse remplir ses missions sans plomber notre budget fédéral, nous devons avoir une approche innovante et disruptive. L’usage de systèmes d’armes toujours plus sophistiqués rend nécessaire une instruction plus flexible et adaptée à chaque tâche.

Attirer les talents

L’armée doit être plus agile, plus flexible, et une telle agilité n’est possible qu’en attirant les talents nécessaires à ces tâches complexes. Nous devons conserver des troupes classiques de petite taille avec des équipements de pointe et assurer l’interopérabilité avec nos voisins à tous les niveaux de l’armée; notre armée doit être modulable et fonctionner en réseau.

Mettre en place un service citoyen nous permettrait d’assurer l’alimentation de notre architecture sécuritaire, et nous fixer une cible d’effectif réglementaire de 80’000 militaires nous permettrait d’attirer des femmes et des hommes motivés, volontaires et compétents pour servir dans une armée moderne, efficace et capable de s’adapter à la menace.

François Pointet Afficher plus Conseiller national Vert’libéral, vice-président de la Commission de la politique de sécurité

