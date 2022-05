Les délais s’allongent en Suisse pour la pose de modules photovoltaïques. En cause: crise des matières premières et manque de personnel qualifié.

Peut-être étiez-vous vendredi au colloque solaire de Saint-Imier ou irez-vous ce samedi à la Tissot Arena de Bienne, plus grande centrale solaire du monde intégrée à un stade. Peut-être opterez-vous pour la soirée d’information dédiée à ce thème ce mardi à Renens. Les occasions de se mettre à jour ne manquent pas, puisque les Journées du soleil font leur grand retour en présentiel. Une cinquantaine d’événements se succéderont jusqu’en fin de semaine dans toute la Suisse.

L’intérêt des Suisses pour cette énergie est vif, si l’on en croit le sondage GfS pour la Fondation suisse de l’énergie publié le 6 mai, selon lequel 79% des personnes interrogées sont disposées à payer plus que les 40 francs de supplément réseau, prélevés actuellement en moyenne par an, pour promouvoir les énergies renouvelables. Et que 93% d’entre elles sont favorables à l’octroi de garanties financières pour assurer que les installations solaires privées ne soient pas déficitaires.