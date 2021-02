Premier week-end de vacances – Armez-vous de patience sur les routes du ski Les relâches vaudois commencent ce vendredi. Le week-end sera chargé sur les routes. La limitation de la capacité des parkings dans les stations en est une des causes. Mais pas la seule. Mathieu Signorell

Keystone

Ceux qui habitent dans l’Est vaudois sont aux premières loges pour le remarquer: les autoroutes A9 et A12 sont vite bouchonnées. Et ce week-end attendez-vous à une conjonction de problèmes potentiels, alors que les relâches commencent. Ce vendredi après-midi, les retours du boulot s’additionneront aux premiers départs en vacances.

Autant dire que, samedi, les skieurs d’un jour devront en plus partager la route avec une kyrielle de vacanciers qui seront sur le départ.

«Les gros ralentissements ont lieu sur l’A9, entre Chexbres et Villeneuve, avec des répercussions sur l’A12, sur le toboggan depuis Châtel-Saint-Denis», explique Yann Graber, de la centrale ViaSuisse. «Les retards ont pu aller jusqu’à trois quarts d’heure, ce qui est important sur ce tronçon.»

L’endroit est effectivement un goulet d’étranglement. D’une part, c’est là que se rejoignent deux autoroutes, l’une depuis Genève et Lausanne, l’autre depuis Berne et Fribourg. D’autre part, on se trouve à quelques kilomètres du tunnel et du viaduc de Chillon, où la vitesse est limitée à 100 km/h.

Et la semaine qui vient? Yann Graber la prévoit «quasi normale». Mais les problèmes reviendront dimanche 28 février, lorsque skieurs d’un jour et vacanciers devront se partager la route en fin de journée.

Parkings limités

Ces derniers week-ends, les routes pour monter dans les stations ont aussi été congestionnées. Mais pour Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin, les problèmes ne viennent pas d’un afflux plus grand de skieurs. En fait, les bouchons dans les derniers kilomètres sont plutôt la répercussion de l’organisation spéciale Covid des parkings des stations.

«Il y a peut-être un peu plus de pendulaires cette année, mais il y a moins de monde dans les stations.» Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin

«La capacité de certains de nos parkings est moindre, pour éviter les attroupements, explique l’édile leysenoud. Nous devons notamment contrôler les distances et le port du masque, en collaboration avec la gendarmerie, la Protection civile et les remontées mécaniques.»

Il le souligne lui-même: ce n’est pas parce que les automobilistes se retrouvent parfois à l’arrêt qu’ils sont plus nombreux. «Nous ne sommes pas en train de faire une année extraordinaire, contrairement à l’hiver dernier avant la fermeture en mars à cause du confinement. Il y a peut-être un peu plus de pendulaires cette année, mais il y a moins de monde dans les stations.»