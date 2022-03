Événement du ski de fond – Arnaud Du Pasquier défie la prestigieuse Vasaloppet Recordman suisse de la course suédoise, le Palinzard de 29 ans sera à nouveau au départ dimanche, parmi plus de 15’000 concurrents. Pierre-Alain Schlosser

Arnaud Du Pasquier ambitionne de se hisser parmi les trente meilleurs skieurs de la Vasaloppet. JOLYPICS/LDD

Le départ est impressionnant. Imaginez plus de 15’000 fondeurs partir en simultané pour une course commémorative de 90 km. Bienvenue à la Vasaloppet, la course la plus prestigieuse du monde. Cette année, celle-ci vit son 100e anniversaire.

Cette année, le pro de l’équipe française Team Nordic Expérience visera un rang encore meilleur. Il rêve même d’un top 30. «Je suis un peu chez moi en Suède, concède-t-il. Je suis parti un peu plus tôt pour rejoindre ma copine qui vit là-bas.» Autant dire que l’événement de dimanche, qui se dispute en style classique, représente beaucoup à ses yeux.