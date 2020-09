Suisse romande – Arrestation de deux amateurs de champagne à Genève Un homme récidiviste et une femme ont été interpellés mardi après avoir dérobé sept bouteilles dans un magasin des Charmilles, dans le but de les revendre.

Si le prévenu conteste les faits, la femme, elle, a reconnu être allée dans le magasin des Charmilles pour voler. AFP

Deux amateurs de champagne ont été interpellés mardi dans un magasin des Charmilles, à Genève. L’homme de 27 ans et la femme de 42 ans ont volé sept bouteilles pour un total de 440 francs. Récidiviste, l’homme faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.

Même commerce

L’homme avait été arrêté le 27 août, après avoir volé pour 927 francs de parfums dans un grand magasin du centre-ville, a indiqué mercredi la police genevoise. Depuis et pour une durée d’un an, il n’avait plus le droit d’être dans le canton. Mais comme il a commis un vol dans le même commerce deux jours plus tard, il a fait l’objet d’un ordre d’arrestation provisoire.

Si le prévenu conteste les faits, la femme, elle, a reconnu être allée dans le magasin des Charmilles pour voler. Le but était de revendre la marchandise.

ATS/NXP