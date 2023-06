Coup de filet international – Arrestations à Genève liées à la traite d’êtres humains Treize personnes ont été interpellées dans le cadre d’une opération mondiale contre l’exploitation de personnes. Marc Renfer

Les arrestations ont été coordonnées depuis le siège d’Interpol. KEYSTONE

Début juin, Interpol, Europol et l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes (Frontex) ont communiqué au sujet d’une «opération internationale contre la traite d’êtres humains». Le coup de filet, qui s’est déroulé simultanément dans 44 pays, a mené à l’arrestation de 212 suspects et à l’identification de 1426 victimes potentielles d’exploitation sexuelle et de mendicité forcée.