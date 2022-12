Panama – Arrêt des opérations dans la plus grande mine de cuivre d’Amérique centrale Le président Laurentino Cortizo a ordonné jeudi l’arrêt des opérations menées dans le pays par la société canadienne First Quantum Minerals, qui y exploite une gigantesque mine de cuivre.

La mine Cobre Panama à Donoso, à 120 km à l’ouest de la ville de Panama, le 6 décembre 2022. AFP

«J’ai décidé (…) de demander au ministre du Commerce qu’il exécute un plan de préservation et de gestion sûre, c’est-à-dire uniquement destiné au maintien du projet Cobre Panama», le nom de cette mine qui produit 300’000 tonnes de cuivre par an, a déclaré le président dans un message télévisé. En clair, cela signifie l’arrêt des opérations pour cette société canadienne qui contribue à hauteur de 75% des exportations et 4% du Produit intérieur brut (PIB) du Panama.

Laurentino Cortizo a affirmé que Minera Panama, filiale panaméenne de First Quantum, «n’avait pas tenu l’engagement» de signer avant mercredi un nouveau contrat de concession, qui aurait porté à 375 millions de dollars (environ 347 millions de francs) le montant des royalties payées au Panama, soit dix fois plus que le montant précédent.

Des investissements colossaux

L’absence d’accord avec le gouvernement oblige la société canadienne et sa filiale panaméenne à cesser toute activité dans le pays, faute d’y être autorisées par un nouveau contrat. Le patron britannique de la société canadienne au Panama, Keith Green, n’a pas réagi dans l’immédiat après le discours du président panaméen.

First Quantum Minerals a investi plus de 10 milliards de dollars (environ 9,3 milliards de francs) entre travaux de terrassement, construction d’une centrale électrique, d’un port, de logements pour ses 7’200 employés ou encore l’achat d’équipements lourds.

Le Panama avait indiqué le 9 décembre que les négociations avec la société candienne pour prolonger la concession de cette mine géante de cuivre à ciel ouvert étaient «au point mort», à cinq jours de l’expiration du délai de signature. En janvier, le président panaméen Laurentino Cortizo avait annoncé son intention de durcir les conditions d’exploitation du site. La mine, découverte en 1968, se trouve sur la côte de la mer des Caraïbes, à 240 km de la capitale.

AFP

