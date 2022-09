On a souvent souligné le succès d’Images Vevey, festival des arts visuels qui, depuis sa reprise en main en 2008 par un Stefano Stoll, n’a cessé de grimper, tous les deux ans, vers de nouveaux sommets de popularité et de reconnaissance des milieux artistiques et des médias internationaux. Même les embûches pandémiques ne sont pas parvenues à ternir le rendez-vous qui achevait son édition 2020 par une nouvelle réussite plutôt insolente.

«La prise en considération de l’effet immédiat et sensoriel de l’art n’a en effet rien d’un tabou.»

On a aussi souvent suggéré que l’engouement suscité devait beaucoup aux aspects ludiques de la manifestation, certaines critiques n’hésitant pas à la comparer à un Luna Park. Une désignation que le directeur, sans complexe par rapport à l’attrait très direct que peuvent avoir selon lui la photographie et l’art contemporain, n’hésite pas à reprendre à son compte. La prise en considération de l’effet immédiat et sensoriel de l’art n’a en effet rien d’un tabou.

Des phénomènes naturels à l’art

Épaulé par Raphaël Biollay, Stefano Stoll ne cache pas que sa formule festivalière lui vient, au moins en partie, de son enfance et des souvenirs de sa visite de l’exposition «Phänomena» à Zurich, dans les années 80, qui proposait de vivre toutes sortes d’expériences de l’ordre de la physique et des sciences naturelles.

Les premières fois où il expose ses projets, certains curateurs lui rient au nez: «Les artistes ne voudront jamais exposer en extérieur, ils sont attachés aux murs blancs des musées, à la parfaite mise en valeur de leurs œuvres!» Le cours récent de l’histoire de l’art lui a pourtant donné raison et l’expérientiel – l’«atmosphère», dirait Yves Michaud – est désormais au centre de tous les discours de spécialistes de la culture et de l’événementiel.

Mais l’on ne saurait pour autant réduire Images Vevey à cet aspect indéniablement divertissant et spectaculaire. Si le festival s’était cantonné à amuser la galerie, il aurait probablement peiné à convaincre les artistes du bien-fondé de sa démarche et les créateurs de premier plan sont encore nombreux, cette année, à y souscrire, pour ne citer que Martin Parr, Marina Abramovic, Bettina Rheims, Thomas Struth…

«Il faut être allé à une Biennale de Venise truffée de propositions absconses soutenues par des textes théoriques imbuvables pour mesurer le courage de l’intention!»

L’apparente aisance des projets d’Images Vevey, conçus en étroite collaboration avec les artistes selon le principe du sur-mesure, est sous-tendue par une constante recherche de sens et de cohérence qui se soumet à l’exigence de l’accessibilité. Il faut être allé à une Biennale de Venise truffée de propositions absconses soutenues par des textes théoriques imbuvables pour mesurer le courage de l’intention!

D’une efficacité préservant la complexité, alliant qualités populaires et spécialisées, Images Vevey détonne dans un monde de l’art contemporain trop souvent reclus sur lui-même, incompréhensible pour le profane. Stefano Stoll est-il en passe de réussir en art à Vevey ce que Claude Nobs avait réalisé en musique à Montreux? Les paris sont ouverts.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.