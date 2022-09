François Hollande – «Arrêter les sanctions contre Poutine, ce serait la capitulation» L’idée que la mondialisation conduirait les pays autoritaires à s’ouvrir est finie. Il faut se préparer aux rapports de force, estime François Hollande dans un nouveau livre. Alain Rebetez - Paris

L’ancien président dans son bureau, rue de Rivoli à Paris. KEYSTONE/IAN LANGSDON

Dans un livre de 200 pages («Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale», Éditions Stock) François Hollande considère l’évolution des équilibres géopolitiques depuis 2012, année de son élection à la présidence française. Un regard lucide sur un enjeu central: l’affrontement entre le modèle des pays démocratiques et celui des pays autoritaires emmenés par la Chine et la Russie. Le temps où l’on croyait que le commerce et les échanges conduiraient les dictatures à plus d’ouverture est fini, constate-t-il. Une autre ère s’ouvre. Et l’Europe doit rester ferme et unie.