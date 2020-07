Canton du Jura – Arrêtés pour des vols dans des voitures Trois individus ont été appréhendés mercredi dans le village de Courchapoix (JU). Ils sont suspectés d’avoir dérobé des objets dans des véhicules.

Police cantonale jurassienne

Mercredi, vers 00h45, la police cantonale jurassienne a été sollicitée à cause du comportement suspect de trois individus dans le village de Courchapoix, nous indique-t-elle dans un communiqué. Grâce à l’aide des agents de l´Administration fédérale des douanes (AFD), le secteur a rapidement été bouclé. Dans un premier temps, deux personnes ont pu être interpellées.

Grâce à l’appui d´un hélicoptère équipé d'un système infrarouge qui était justement engagé par l’AFD cette nuit-là dans le cadre d’une mission de surveillance des frontières, un troisième suspect a pu être localisé alors qu’il s’était caché dans la forêt. Il a été arrêté. Les trois suspects ont été transférés dans les locaux de la police cantonale et devraient être dénoncés au Ministère public pour vols dans des véhicules.

La police rappelle que pour se prémunir contre le vol dans les voitures, il convient de ne jamais y laisser des objets de valeur. Ou du moins faire en sorte que ceux-ci ne puissent pas être visibles depuis l’extérieur. De plus, il faut fermer toutes les fenêtres, sans oublier le toit ouvrant, et contrôler que les portes et le coffre soient bien verrouillés. Même dans des garages fermés.

( comm/pac )