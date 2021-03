Une recette mexicaine – Arrêtez de chipotlé avec mon pain bolillo Du bon streetfood à la manière des descendants des Aztèques. David Moginier

Je téléphonais l’autre jour au Mexique et l’envie m’est venue d’un de ces plats gourmands comme offre le pays des Aztèques. Ici, un sandwich dans un pain bolillo (qu’on peut remplacer par de la baguette) et plein de chipotlé, ces piments fumés et mis dans une sauce aux tomates (disponible en supermarché).

Ingrédients pour six: 6 pains bolillo, 6 blancs de poulet, 1 noix de beurre, 4 tomates bien mûres, 1 oignon jaune coupé en quartiers, 1 gousse d'ail, 200 ml de chipotlés en adobo, 1 dl de crème, 1 bouquet de coriandre, ½ oignon rouge haché et mariné au vinaigre, un peu de purée de haricots noirs (facultatif), ½ cc de cumin en poudre, sel.

Faites rôtir les tomates au four avec l’oignon jaune et l'ail. Mettez-les ensuite dans le bol du mixer avec la crème et mixez. Ajoutez ensuite les chipotlés et le cumin et redonnez un coup de mixer.

Coupez le poulet en lanières et faites-les revenir dans un peu d’huile dans une poêle, salez et couvrez. Faites cuire sans dessécher, puis ajoutez le mélange de tomates et laissez encore mijoter dix minutes.

Coupez les pains en deux, creusez-les légèrement, beurrez-les puis faites-les rôtir côté mie. Garnissez d’une couche de haricots, d’une louche de poulet, ajoutez un peu de coriandre hachée et des oignons rouges.