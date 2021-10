Dans ma rue – Street food d’ici – Arrêtez-vous à La Pause pour un poké bowl gourmand Cette adresse lausannoise propose de délicieux sandwichs, mais surtout des bowls très colorés et d’une fraîcheur explosive. Romain Michaud

Le poké bowl au saumon avec du riz, des tranches de concombre, de l’avocat, de la mangue, des fèves, du chou rouge et quelques graines de sésame. Instagram La Pause

Où: av. Georgette 6, 1003 Lausanne.

Quoi: ce take-away à l’accueil chaleureux a été ouvert en avril 2019 par Lysa et Pauline dans les locaux de l’ancienne boucherie de Georgette. Le lieu propose de beaux sandwichs et des poké bowls, ces plats hawaïens à base de riz blanc, au saumon, falafel, crevette, poulet et crudités pleins de couleurs, de saveurs et de fraîcheurs. Tout est réalisé devant vous à la minute.

Les propositions du menu peuvent être adaptées en fonction de vos goûts ou intolérances alimentaires. Chaque semaine, La Pause met de nouvelles recettes en ligne sur ses réseaux sociaux. Il y a aussi des petits-déjeuners, des jus de fruits frais, des chaï latte et plein de petites douceurs sucrées faites maisons.

Quand: ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Combien: entre 10 fr. pour les premiers sandwichs à plus de 20 fr. pour les bowls les plus complets.

On vous recommande: le poké bowl au saumon est délicieux avec une base de riz, des tranches de concombre, de l’avocat, de la mangue, des fèves, du chou rouge et quelques graines de sésame. Celui aux falafels accompagné d’un excellent houmous est aussi incontournable.

Un petit truc pour la route: vous avez le choix entre une sauce acidulée et une sauce pimentée pour votre bowl. N’hésitez pas, prenez un peu des deux pour encore plus de saveur en bouche.

