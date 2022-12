Pénibilité des métiers de la santé – «Arrêtons avec les messages alarmistes sur les soins infirmiers» La pénurie de soignants, notamment due à des conditions de travail difficiles, s’aggrave. En parallèle, la Haute École La Source vient de battre son record de diplômés. Paradoxal? Romaric Haddou

Stéphane Cosandey est directeur de l’Institut et Haute École de la santé La Source, à Lausanne, depuis le 1 er mai 2022. Ici dans l’hôpital simulé de l’institution, où les étudiantes et étudiants sont formés. CHANTAL DERVEY

Le canton de Vaud manque plus que jamais d’infirmières, écrivions-nous en septembre. Les raisons sont diverses, du salaire insuffisant aux horaires irréguliers en passant par le rythme de travail très soutenu à cause d’équipes réduites. Pourtant, l’Institut et Haute École de la santé La Source annonçait fin novembre avoir battu son record en diplômant 202 étudiantes et étudiants en soins infirmiers cette année.