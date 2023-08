Permettre aux psychologues d’exercer de manière indépendante et d’être remboursés par l’assurance obligatoire. C’est le principe du nouveau modèle de prescription, entré en vigueur le 1er janvier. Il remplace le modèle de délégation, qui leur imposait d’être liés à un psychiatre.

En laissant ces professionnels se mettre à leur compte, l’objectif est de mieux répondre aux besoins grandissants de la population en matière de santé mentale.

Le schéma paraît simple mais sa mise en œuvre est laborieuse. La Fédération suisse des psychologues (FSP) et SantéSuisse, la faîtière des assureurs-maladie, s’écharpent depuis des mois sur la tarification des prestations et sur le sort des psychologues en formation postgrade.

Pour SantéSuisse, ces derniers ne doivent pas être remboursés, faute de base légale. La FSP y voit une hérésie, estimant qu’ils peuvent l’être via leur encadrant professionnel, comme c’est le cas pour les médecins assistants.

À l’heure où les spécialistes rapportent une hausse inquiétante des troubles mentaux, en particulier chez les jeunes, et prônent une détection et un traitement précoce, des centaines de patientes et patients se sont retrouvés en rupture de suivi parce que leurs thérapeutes ont dû cesser leur activité.

La prise en charge globale a été péjorée en quantité et en qualité puisque les patients se tournent vers leur généraliste (pour les plus stables) ou vers les services d’urgence (pour les plus vulnérables), déjà surchargés. À l’opposé de l’objectif initial.

Le conseiller national valaisan Benjamin Roduit a lancé une motion qui demande de clarifier la loi afin d’y ancrer le remboursement des psychologues en formation. Acceptée par le Conseil national, elle poursuit son chemin parlementaire.

Espérons qu’elle aboutira car c’est l’un des piliers du système de santé suisse qui est attaqué. Dans certaines structures, le pourcentage de médecins ou de psychothérapeutes assistants dépasse en effet les 50%.

Si elle devait durer, la résistance de SantéSuisse aurait un coût structurel, humain et financier. Il est temps de siffler la fin de la récréation car personne n’a intérêt à jouer avec la santé mentale.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier le domaine de la santé. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.