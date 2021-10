L’invitée - Arrêtons de pénaliser le mariage au plan fiscal!

L’imposition individuelle vise à imposer séparément chaque personne physique, avec pour conséquence que la charge d’impôt d’un individu dépend uniquement de ses revenus propres.

Dans notre système fiscal actuel, l’imposition individuelle n’est appliquée qu’aux célibataires et aux couples non mariés. En effet, les couples mariés et les couples de même sexe vivant en partenariat enregistré sont aujourd’hui en Suisse imposés ensemble, ce qui a pour conséquence que les couples taxés conjointement se retrouvent souvent moins bien lotis, avec un impôt sur le revenu plus élevé que celui d’un couple dont les membres sont imposés séparément. Ce phénomène, connu sous le nom de «pénalisation du mariage», touche notamment les couples dans lesquels les deux conjoints exercent une activité professionnelle rémunérée.

«Les revenus sont additionnés, ce qui, selon les revenus perçus par le couple avec une taxation commune, peut avoir un impact financier considérable.»

Comment cela fonctionne-t-il? Les taux d’impôt en Suisse ne sont pas linéaires mais progressifs. Plus le revenu d’une personne est élevé, plus le taux d’imposition sera élevé. Dans le cas des couples mariés et des couples vivant en partenariat enregistré, les revenus sont additionnés, ce qui, selon les revenus perçus par le couple avec une taxation commune, peut avoir un impact financier considérable.

Prenons un exemple. Un couple domicilié à Lausanne avec deux enfants gagnant un revenu annuel de 150’000 fr. (l’un gagne 100’000 fr., l’autre 50’000). La charge d’impôt totale si ce couple est marié s’élève à approximativement 30’400 fr., contre 26’000 si ce couple vit en concubinage. Plus de 4000 fr. de différence! Sans enfants, l’écart est encore plus important!

Cette situation conduit malheureusement fréquemment encore les femmes (principalement) à réduire leur taux de travail, voire à carrément abandonner leur emploi, en raison de ces répercussions financières négatives, en particulier dans les familles avec enfants.

À cela s’ajoute encore la nécessité de prévoir une garde pour les enfants durant les heures de travail. Les frais de garde et la hausse des impôts font du système fiscal actuel un véritable obstacle à l’égalité entre couples mariés et non mariés, ainsi qu’un frein au potentiel de femmes qualifiées sur le marché du travail. L’introduction d’une imposition individuelle indépendante de l’état civil est la solution pour mettre fin à cette injustice.

Initiative lancée

L’initiative populaire «Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables)» déposée à l’occasion du 50e anniversaire de l’introduction du droit de vote des femmes, est une première dans l’histoire du PLR Femmes. Soutenue par de nombreux représentants du monde politique et économique, la récolte de signatures est en cours.

Le système fiscal se doit aujourd’hui de changer. Il n’est pas acceptable de nos jours que l’État favorise fiscalement un mode de vie plutôt qu’un autre.

Anouck Saugy Afficher plus Fiscaliste, conseillère communale PLR, Lausanne

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.