Si l’élection de Joe Biden à la Maison-Blanche est une opportunité pour se rapprocher des États-Unis, après quatre années de relations houleuses avec Donald Trump, les Européens ne se font pas d’illusion. Il n’y aura pas de retour à l’ère Obama. Pour Josep Borrell, haut représentant de l’UE aux affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne, l’Union européenne doit renforcer son autonomie stratégique. Il a accordé mardi un entretien aux journaux partenaires de LENA.

Avec l’élection de Joe Biden, aurons-nous la même relation transatlantique que celle qui prévalait sous Barack Obama?

Vous savez, c’est sous l’ère Obama qu’a commencé le processus de désengagement des États-Unis de la scène européenne vers la scène pacifique. Barack Obama a été le premier président à ne pas accorder autant d’attention à l’Europe. C’était un bon ami, c’était une relation chaleureuse. Mais il se concentrait beaucoup sur la Chine et le Pacifique. Pour les États-Unis, la ligne de front n’est plus au milieu de l’Europe, mais dans le Pacifique. Et nous Européens devons accorder beaucoup plus d’attention à la zone indo-pacifique, nous devons renforcer nos relations stratégiques avec les pays de l’Asean (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est). Longtemps, nous avons été le centre du monde, mais nous devons nous engager beaucoup plus avec des pays aux vues similaires aux nôtres mais très éloignés, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les grandes démocraties de l’Asie du Sud-Est. C’est l’avenir de l’humanité, aussi du point de vue démographique. Arrêtons de penser que les États-Unis vont revenir en Europe, et allons dans l’Indo-Pacifique!