Course à pied à Payerne – Arrivés la veille du Kenya, ils gagnent les 10 km Les Kényans ont brillé dans la Broye. Maude Mathys a fait son retour à la compétition après trois semaines en Afrique du Sud.

William Kibor, avec ses longues manches, a finalement devancé Dominik Rolli de 6 secondes. ODILE MEYLAN

«Le froid était glacial, mais l’accueil des Payernois était chaleureux. J’entendais partout des «Allez, allez, allez». J’avais l’impression de courir à la maison.» William Kibor (29’ 09”) est le nouveau lauréat des 10 km disputés dans la Cité de la reine Berthe.

Débarqué samedi en provenance de son pays d’origine, le Kényan était tout heureux de sa première expérience en Suisse. L’athlète de 38 ans a devancé les Bernois Dominik Rolli et Luca Noti de 6’ et 24’». Premier Vaudois, Pierre Moraz finit 6e et est sacré champion cantonal de la spécialité.

Lydiah Njeri Mathathi a profité de l’épreuve payernoise pour «claquer» un nouveau record personnel. ODILE MEYLAN

Christian Calanni, le manager de William Kibor, a eu deux fois le sourire, puisqu’il a vu sa protégée Lydiah Njeri Mathathi triompher chez les dames. Arrivée par le même avion que Kibor, la marathonienne a établi son record personnel sur la distance en 32’ 42”, devançant Chiara Scherrer de 6’’. Maude Mathys (4e à 1’ 27”) est la première vaudoise.

L’athlète d’Ollon faisait son retour à la compétition, après avoir passé trois semaines en camp en Afrique du Sud. «Je suis un peu déçue de mon chrono, qui est 40'' supérieur à celui de 2022. Du coup, j’hésite à me lancer sur une préparation pour le marathon de Zurich qui aura lieu en avril.»

De retour d’Afrique du Sud, Maude Mathys a terminé 4 e . ODILE MEYLAN

Si elle confirme sa présence à Zurich, Maude Mathys devrait courir les 42,195 km en 2 h 31’, afin de se qualifier pour les JO. Cela lui permettrait de faire partie des 80 meilleurs chronos, sachant que le nombre d’athlètes est limité à trois par nation. Mais pour l’instant, elle estime être plus proche des 2 h 33’- 2 h 34’, qui ne seraient pas suffisants. Arrivera-t-elle à combler l’écart? Voilà le dilemme auquel devra répondre la vice-championne du monde et multiple championne d’Europe de course de montagne.



Pour se donner les meilleures chances de réussite, la détentrice du record de Sierre-Zinal s’est donc exilée à Dullstroom. «J’avais l’opportunité de suivre ce camp organisé par l’entraîneur des marathoniens de Swiss Athletics, reprend la Boyarde. Je voulais vivre une fois une belle expérience avec l’équipe de Suisse. Mon mari m’a encouragée et il a géré les enfants avec mes parents pendant mon absence.»

T-shirt et safari

Une occasion de vivre l’entraînement autrement. «Ça fait du bien au moral de mettre short et t-shirt au mois de février. Nous avions loué une maison et une voiture. Nous préparions nous-même les repas. Nous avons même participé à un petit safari. Côté sportif, nous avons fait des sorties, du spécifique à allure marathon.»

Plusieurs participantes étaient d’ailleurs présentes, parmi les 1517 coureurs des 10 km de Payerne.

