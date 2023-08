Art contemporain – Dans les galeries avec Laurent Delaloye Un tour des propositions du moment, avec notamment les créations de J. Demsky, Ondine Jung & Caroline Vitelli, Aline Fournier et Patricia Glave. Laurent Delaloye

Les effets miroirs futuristes de J. Demsky

«L3» ou qui s’y frotte, s’y mire (PVC façon métal, 120 x 120 x 13 cm, 16 kg). Laurent Delaloye

Laurent Marthaler Contemporary – Sous l’impulsion virale du Vaudois, l’ancien garage contigu à la gare reprend du service façon futuriste et contemporaine. Du moins après avoir été revisité pour cette expo par l’artiste espagnol (1979). À mi-chemin entre espace de création et galerie d’art, il se veut aussi résidence d’artistes pour leur permettre de s’approprier l’espace. En bonus, la galerie édite un catalogue par expo. Les plasticiens privilégiés de Laurent Marthaler «ont un langage singulier, doivent inventer et réaliser des objets qui ne ressemblent (quasi) à rien de connu. Leur rôle est d’amener l’œuvre dans un autre langage artistique».

«L6» et ses reflets futuristes (374,7 x 160 x 62,5 cm, 90 kg). Julien Gremaud

J. Demsky répond à ces critères en créant des objets situés ni dans le temps ni dans l’espace: «no space, no time, unknown object», prévient-il. Lui qui a collaboré avec Nike et Adidas et réalisé une rame de métro entre Brescia et Milan propose ici une expérience immersive tridimensionnelle. Ses sculptures ont des allures d’ailes de voitures. Pour nous faire décoller? Ces lignes pures aux effets de moiré me font penser à l’art cinétique de Carlos Cruz-Diez quand bien même les influences de Demsky sont plutôt à chercher du côté du graffiti, des ambiances fluorées et de la nostalgie des années 80.

Ondine Jung & Caroline Vitelli

Dialogue d’ombre et de lumière.

Aarlo u Viggo – Initialement prévue en double… perso, «Murmures et Susurrations» d’Ondine (1992, photo de g.) et de Caroline (1980) s’expriment en une expo tant l’envie de les laisser s’exprimer ensemble parut évidente. Les dessins de la première font ressortir le côté sombre de la seconde. Et les œuvres récentes d’Ondine apportent de la luminosité aux créations plus noires de Caroline. Celle-ci croque les gestes familiers et intimes d’êtres enclins à la rêverie. Les gestes d’Ondine invitent à l’immersion dans un monde aquatique et végétal par touches légères et aquarellées. Finissage ce samedi.

Aline Fournier

L’«état des lieux» d’Aline Fournier. Aline Fournier

Espace Graffenried – Que ce soit en Valais, en Islande, en Corse ou en Belgique, le constat est identique: l’humain laisse des «Traces» peu ragoûtantes dans la nature, traces que cette dernière efface lentement pour finalement les phagocyter. Durant sept ans, la photographe (1986) a documenté ces vestiges Homo sapiens sur divers sites naturels et sauvages. Tas de ferrailles, caravane et mobiliers n’ont aucune chance d’avoir le dernier mot. L’artiste en fait un «État des lieux» consternant et pourtant esthétique. Elle s’ingénie à créer des atmosphères qui s’ouvrent à la lumière alors que l’ambiance est orageuse. Un reportage doux-amer qui fait prendre conscience que polluer n’est pas que fatalité. Cette artiste atypique, plongée dans le silence depuis ses 3 ans, est aussi à Bex & Arts avec un autre volet de ses «Traces» (> 24 sept).

Patricia Glave

Laurent Delaloye

La Vitrine – L’artiste (1960), présidente de visarte.vaud depuis 2020, aime les défis d’espace, même petit, et s’engage pour des causes qui l’animent, telle la migration. Ses œuvres, objets ou installations, ont toujours rapport au corps et, plus récemment, à la nourriture, la guerre, la religion. Sa proposition, «Mikado», est une émanation de «La Cabane» présentée il y a peu à l’Ariana de Genève et qui faisait référence aux abris de fortune des sans-logis dans les forêts à proximité des cités. Elle reprend ici quelques fragments de bois, en croquis ou en porcelaine, sous forme de mini-installations. Pour montrer combien certaines situations peuvent être fragiles.

Vernissages – Finissages

Nyon – Vernissage ce jeudi soir dès 18 h de «Promise Me a Land» du photographe français, Clément Chapillon, sur place jusqu’à vendredi matin. Un travail documentaire d’une grande sensibilité et subtilité à l’instar de l’image ci-dessus (Western Wall, Jérusalem, février 2016) réalisé en Israël/Palestine et qui raconte les territoires, ses hommes et les liens qui les (dés)unissent. Focale, pl. du Château 4, > di 5 nov https://focale.ch/exposition/promise-me-a-land



Vevey – Tout dévoué à la contemporanéité italienne, l’espace intimiste «fait la part belle à une atmosphère romaine, une attitude par rapport au passé et sa permanence». Aux côtés de Gregorio Botta (ci-dessous illustré), huit autres artistes représentés par la galerie tissent le passé glorieux de la capitale. Galerie L&C Tirelli, rue du Lac 28A > sa 2 sept https://www.galerie-tirelli.ch

Gregorio Botta.

Martigny – «da-là», c’est ici et aussi au château de Loèche. Sur chacun des sites, 40 artistes membres de Visarte Valais font honneur aux 50 ans de la société. Donc 80 plasticiens dont chacun présente une œuvre emblématique de son répertoire. Soixante autres complètent le panel avec des interventions éparpillées dans le canton. Manoir, rue du Manoir 3 > di 3 sept https://www.manoir-martigny.ch/en-cours.html

Assens – Sandro Godel transcrit sur la toile la moindre vibration émotionnelle qui le traverse. Et Michel Mouthon met en volume des géométries simples chargées de frémissements. Des sculptures murales sont à apprécier pour la 1re fois. Espace culturel, rte du Moulin 9 > di 24 sept https://espace-culturel.ch

