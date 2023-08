Art contemporain – Il y a foule au Musée historique de Lausanne Parallèlement aux expositions en cours, l’artiste valaisanne Coline Ladetto a lâché 32’000 figurines entre les murs de l’institution pour presque… tout autant de questions. Florence Millioud

«Les 32’000» figures disposées par l’artiste valaisanne ont trouvé un fort terrain d’entente avec les thématiques traitées par le Musée historique. Pauline Daragon/MAH

Même les lilliputiens ont l’air de géants à côté des créatures disséminées dans les coins et recoins du Musée historique de Lausanne. Parfois, elles sautent aux yeux comme à l’entrée de l’institution où elles ont pris possession des escaliers ou de la bordure de la fenêtre avec vue plongeante sur la cathédrale, sans toutefois sembler y être sensible.

Et quand elles ne sont pas en forte concentration, freinant la circulation dans les différentes expositions du musée – dont la temporaire «Frontières, le traité de Lausanne 1923-2023» à voir jusqu’au 8 septembre –, ces mini-ersatz jouent à cache-cache avec le visiteur, tantôt accrochés à une colonne en pierre du bâtiment, tantôt plantés devant une vitrine montrant des objets.

À partir de là… on peut se raconter beaucoup d’histoires! Comme se poser tout autant de questions sur cette présence inédite, insolite. Quand on sait que l’artiste, la Valaisanne Coline Ladetto, est aussi dramaturge et metteuse en scène, l’incitation à investir de sens cette foule n’en est que plus évidente. Bien sûr, il y a la vue d’ensemble, cette masse comptabilisant au total 32’000 figurines, mais l’observation rapprochée révèle que certains personnages ont chuté, que d’autres semblent avoir été piétinés ou alors isolés du reste de ce flux humain.

La taille des figures (ici sur les marches de l’escalier) met en scène les rapports de dominants dominés. FMI

«Lorsque je place les petites figurines, dit l’artiste, je m’étonne du décentrement qu’elles provoquent en moi. Chacune prend si peu de place et, pourtant, toutes ensemble elles m’obligent à modifier mon chemin. Les contorsions que je dois entreprendre pour ne pas les écraser lors de leur mise en place me rappellent que prendre soin des autres, c’est aussi risquer sa propre stabilité.»

Progression critique

À son origine, la foule de Coline Ladetto comptabilisait 2000 individus, elle est montée jusqu’à 16’000 dans ses précédentes sorties, dont l’Espace Graffenried, à Aigle et le Manoir, à Martigny. La voilà dans une croissance exponentielle, hors de contrôle et surtout intranquille! On peut penser à la population mondiale, les mises en scène aussi bien concentrationnaires qu’excluantes racontent les enjeux comme les craintes liées à son avenir humain.

1 / 2 Il faut parfois se frayer un chemin entre les concentrations de petits personnages. FMI

Alors que son déploiement massif et envahissant sous forme plastique – les figures seraient sans surprise de fabrication chinoise!– dans un Musée historique évoque des enjeux géopolitiques comme migratoires, l’institution lausannoise est attachée ces derniers temps à thématiser sur l’immigration vers la Suisse ou sur les migrations en général. On pourrait encore parler des récits propres à chaque trajectoire humaine, mais là… place à l’imaginaire!

