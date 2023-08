Art et sacré à Lausanne – À Saint-François, deux artistes nous soumettent à la tentation Ouverte aux mots de Gilles Furtwängler et aux figures de Christian Gonzenbach, l’église lausannoise s’offre bien plus qu’une exposition. Elle s’inscrit dans le temps présent. Florence Millioud

Derrière le lourd battant de Saint-François, l’ambiance était aux bâtisseurs en ce début de semaine! Ramenant l’église lausannoise dans un autre temps, comme si elle allait renaître. Différente. Peut-être même troublante. Sous les voûtes, le plasticien lausannois Gilles Furtwängler flirte avec les hauteurs, perché sur une grue mécanique pour accrocher ses mots de poète. Au sol, le sculpteur genevois Christian Gonzenbach se contente d’une échelle et s’amuse d’avoir construit le matin même l’échafaudage en bois qui va lui permettre de hisser une pièce.

À quelques jours du vernissage de «Tentations&Palpitations», les deux artistes, qui n’avaient jamais œuvré côte à côte, vaquent chacun de son côté, sans s’interdire de se chambrer sur la différence des moyens engagés. Le sérieux est dans la précision des derniers gestes, qui n’ont pas pu être répétés.

Délicats, ils matérialisent une aventure artistique au long cours. Si le premier a très vite eu l’intention de tracer un parcours de lecture dans les hauteurs de la nef, le second a changé de cap: «On est loin des nuages que j’avais imaginés», rigole Christian Gonzenbach sans jamais quitter des yeux l’immense auréole qu’un assistant manipule afin de la positionner derrière une Vierge à l’Enfant.

Le montage désormais terminé, derrière ce battant d’un temple protestant… il y a maintenant bien plus qu’une ambiance. Bien plus qu’une exposition! Et bien plus encore que des intrus ou des partis pris d’artistes contemporains. Les yeux levés au ciel pour suivre les mots de Gilles Furtwängler qui se déploient dans une audace aussi bien spatiale que sémantique ou les pas aimantés par l’aspérité inhabituelle des statues de Christian Gonzenbach: c’est une envie de rester qui saisit. Comme un besoin de faire le point!

Un bénitier, un Saint-François flanqué de ses amis les oiseaux, des bâches blanches qui ondoient comme des phylactères dans une peinture religieuse: tentateurs, les indices semés par les deux artistes amènent dans un univers et, à la fois, s’en distancient. Que font ces statues de saints dans une église protestante? Pareil pour cette divagation lettrée qui incite à «Rester à l’écart de la boîte à biscuits.»

Des tentations? Des palpitations? Sûr… que les termes choisis pour titre de cette sixième édition de l’Hospitalité artistique de Saint-François ont leur mot à dire. D’ailleurs, le pasteur des lieux, Jean-François Ramelet, partage volontiers sa lecture. «Avec le temps, on a fait de la tentation une affaire de gourmandise et de bagatelle, oubliant que, théologiquement et philosophiquement, c’est bien plus profond. La tentation dit d’abord une crise, elle dit l’homme et sa condition humaine qui est de ne jamais savoir s’il est à sa place. La tentation s’infiltre dans les questionnements intimes, l’homme peut ainsi voir dans certains désirs, plaisirs ou pulsions, un attrait lui permettant de résoudre cette inquiétude existentielle qui le tient. Et le poursuit.»

Des mots et des images

Dite avec l’art des mots de Gilles Furtwängler, cette course en avant se frotte à la soif de pouvoir, aux manipulations, aux spéculations, aux soumissions de toutes sortes. «Même si je suis petit-fils de missionnaire et que je baigne dedans depuis tout petit, à la suite de la discussion théologique que nous avons eue, l’idée que je me faisais de la tentation a été balayée en trente secondes et j’ai pu réfléchir à son lien avec la quête d’identité.»

Extraits de contextes financiers, politiques ou marketing pour composer de nouvelles phrases, malaxés par un esprit aussi éveillé qu’espiègle, les mots qui courent sur les bâches du Lausannois enchantent. Puis ils inspirent, là pour rechercher le sens, pour faire du sens. La tentation de se cacher derrière les mots a trouvé plus fort qu’elle: une pensée qui fait front, critique!

Une arme que Christian Gonzenbach manipule avec tout autant d’intelligence artistique à travers son esthétique figurative, ici si proche de l’imagerie religieuse et à la fois si distante dans sa texture heurtée, parfois vaporeuse. Presque discordante. Artiste aspiré par l’imprévu, lui non plus… n’avait pas trop réfléchi jusqu’ici à la tentation.

«Des interdits? Bien sûr qu’un artiste s’en met, dans le sens où il est blindé de valeurs. S’il s’autorise des choses, forcément il interdit le reste. Je me suis interrogé sur la tentation de la figure, à la fois problématique dans l’art si l’on pense à l’abstrait et sacrilège suivant les religions.» L’amener dans un temple protestant n’est pas banal. Elle y parle aussi de la tentation de l’idolâtrie et de se cacher derrière la… sacro-sainte apparence.

